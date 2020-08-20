Александр Серов назвал певицу, которая помогла ему и Игорю Крутому закрепиться в Москве

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как они с композитором Игорем Крутым в восьмидесятых годах покоряли Москву.

«Первый из нас в Москву из Николаева поехал Игорь Крутой. Там он познакомился с певицей Валентиной Толкуновой. Она помогла ему сделать квартиру. Потом поехал покорять столицу из Николаева и я. Кстати, я бросил кости в квартире Крутого на первых порах. Он меня очень выручил». Александр Серов

Как отметил Серов, в Николаевской филармонии он создал хороший коллектив музыкантов.

«Спал там на батутах, создавая аранжировки. В Николаеве мне не дали квартиру, и я немного обиделся. Приехал в Москву с тремя рублями в кармане. Это, конечно, был большой страх», — сказал исполнитель.

При этом вскоре известность Серову принес клип «Мадонна». Композиция прозвучала в программе «До и после полуночи» телеведущего Владимира Молчанова и произвела фурор. После этого Серов уже не мог даже дойти до магазина, так как был всем узнаваем.

Напомним, что Серов в сотрудничестве с Крутым исполнил также такие популярные музыкальные произведения, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».