«Не дождетесь!»: Милявская опровергла случившийся с ней инфаркт

Лолита Милявская не так давно стала актрисой театра «Модерн» и с удовольствием включилась в работу над постановкой «Жениться» в роли Агафьи Тихоновны. И именно восторг от случившегося, которым звезда успела поделиться с журналистами, сыграл с ней злую шутку.

Милявская в своем микроблоге в Instagram эксцентрично опровергла свое предынфарктное состояние. Она возмутилась тем сообщениям, которые появились в прессе после того, как звезда разоткровенничалась и поделилась эмоциями от работы в театре «Модерн».

«Я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру и к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь!» — рассказала артистка. А под видео написала: «Перепугали всех моих близких друзей, сообщениями про «инфаркт».

К слову, в комментариях ее поддержала Ирина Салтыкова. Певица призналась, что очень часто читает о себе небылицы, одной из последних стала тема онкологии, от которой она якобы сейчас лечится в Сочи.