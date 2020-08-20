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«Не дождетесь!»: Милявская опровергла случившийся с ней инфаркт

Накануне в прессе появилась информация о плохом самочувствии звезды.

«Не дождетесь!»: Милявская опровергла случившийся с ней инфаркт
Лолита Милявская. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Лолита Милявская не так давно стала актрисой театра «Модерн» и с удовольствием включилась в работу над постановкой «Жениться» в роли Агафьи Тихоновны. И именно восторг от случившегося, которым звезда успела поделиться с журналистами, сыграл с ней злую шутку.

Милявская в своем микроблоге в Instagram эксцентрично опровергла свое предынфарктное состояние. Она возмутилась тем сообщениям, которые появились в прессе после того, как звезда разоткровенничалась и поделилась эмоциями от работы в театре «Модерн».

«Я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру и к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь!» — рассказала артистка. А под видео написала: «Перепугали всех моих близких друзей, сообщениями про «инфаркт».

Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

К слову, в комментариях ее поддержала Ирина Салтыкова. Певица призналась, что очень часто читает о себе небылицы, одной из последних стала тема онкологии, от которой она якобы сейчас лечится в Сочи.

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Лолита МилявскаяЛолита новостиМилявскаяпевица Лолитаплохое самочувствие