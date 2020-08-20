Лидия Федосеева-Шукшина после новостей о разводе с Бари Алибасовым перестала есть и спать

Источник из окружения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщил, что звезда в последние дни резко почувствовала себя плохо. Известно, что 81-летняя женщина ничего не ест. У нее пропал аппетит и сон. Она очень переживает из-за последних новостей, связанных с предстоящим разводом с мужем, продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым.

«От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся». Источник в окружении Федосеевой-Шукшиной

Напомним, что несколько дней назад Бари Алибасов выписался из психиатрической клиники. Сразу после этого он отправился к своему душеприказчику адвокату Сергею Жорину, где подписал доверенность. Теперь звездный юрист будет заниматься процессом развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, сообщает «Собеседник».

Ранее сын продюсера назвал Шукшину «черной вдовой». Он с радостью воспринял новость, что Алибасов расстается со своей второй половинкой, с которой не прожил в браке и двух лет.