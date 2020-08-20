«Согласилась играть, потому что Грымов нашел денежки»: Соседов о приходе Лолиты в «Модерн»

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отозвался о приходе певицы Лолиты в театре «Модерн», где ей предстоит сыграть Агафью Тихонову в постановке Юрия Грымова «Женитьба». По его словам, зрителям лучше «не тратить деньги на туфту». Он уверен, что получится самая настоящая халтура и все, кто посетит спектакль, уйдут из зала разочарованными.

«Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но… никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не нее. А согласилась она играть, потому что Грымов нашел денежки». Сергей Соседов

Как заметил Соседов, спектакль в первую очередь рассчитан на необразованную публику, которая, конечно, клюнет на наживку. Они понесут денежки в надежде увидеть нечто особенное, но их в конечном счете ждет горькое разочарование. По словам критика, подобные спектакли вообще лучше игнорировать и никогда их не посещать, чтобы не портить себе настроение, сообщает «Собеседник».

Ранее Лолита на встрече с труппой театра «Модерн» несколько дней назад заявила, что она на самом деле «хреновая актриса». Если исполнительница почувствует, что у нее плохо получается игра в спектакле, то покинет театр. При этом она заверила, что не собирается искать среди актеров театра себе нового жениха. Сейчас, как известно, у нее есть возлюбленный, с которым она счастлива.