Мужа Валентины Легкоступовой отстранили от организации похорон певицы

Художник Никас Сафронов заявил, что сейчас родным покойной певицы Валентины Легкоступовой не время конфликтовать. Такое заявление он сделал после того, как стало известно, что третий муж звезды, яхтсмен Юрий Фирсов, отстранен от похорон своей жены. Все моменты, связанные с организацией траурной панихиды, которая пройдет 20 августа, взяла на себя дочь певицы Аннета. Известно, что похоронят певицу на Троекуровском кладбище.

«Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно. Я знаю, что проводить ее в последний путь желают тысячи людей: она много лет была народной любимицей, ее песни пели все». Никас Сафронов

Между тем недавно стало известно, что похороны пройдут в закрытом режиме. Родные не хотят, чтобы певицу в гробу кто-то фотографировал. По этому поводу Сафронов отметил, что ему жаль о таком решении родных. Поклонники, как он считает, были достойны того, чтобы поаплодировать звезде, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Она впала в кому после падения в ванной и не смогла оправиться от последствий полученных травм. По одной из версий, повреждения ей мог нанести муж Юрий Фирсов.