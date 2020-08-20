Организаторы «Дома-2» лишились 30 миллионов рублей после ограбления шикарной белой яхты

Организаторы скандального шоу «Дом-2» понесли серьезные убытки в результате ограбления шикарной белой яхты, которая располагалась на Сейшелах. Как известно, часть участников находятся на «райском острове» и уже несколько месяцев из-за пандемии не могут его покинуть, чтобы приехать в родную для них Россию.

Известно, что яхта была напичкана дорогой посудой, предметами интерьера и прочими атрибутами роскошной жизни. Некие злоумышленники все это вынесли.

«Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов рублей». Участник шоу

Отметим, что на судне планировали снимать новое скандальное шоу «Яхта любви». По сюжету на судне должны были поселиться десять красивых девушек, а также несколько парней из «Дома-2». В итоге после совместного время препровождения они должны были организовать пары и присоединиться в будущем к основным участникам проекта, сообщает «СтарХит».