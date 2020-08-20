Высоцкая объяснила, почему яйца и икру нужно есть костяными ложками

Юлия Высоцкая — не только талантливая актриса, красивая женщина и харизматичная телеведущая, она еще и прекрасная хозяйка дома, к советам которой прислушиваются ее многочисленные поклонники.

Недавно звезда объяснила, почему предпочитает пить кофе из толстых чашек и показала подарок Аллы Пугачевой. Оказывается, в такой посуде напиток лучше сохраняет температуру, а Примадонна презентовала ей чашу и блюдо ручной работы. Жена Андрея Кончаловского не скрывает: она фанатично любит домашнюю утварь и это известно многим.

Звезда уверена, что вкус домашней еды напрямую зависит не только от кулинарных талантов хозяйки, но и ее умения сервировать стол. Именно поэтому в ее кухонном арсенале — огромный выбор посуды, причем значение имеет каждая ложка. К примеру, яйца всмятку и икру Юлия предпочитает есть костяными ложками.

«Это не так дорого, ребята! Честное слово! Обычные яйца всмятку с такой ложкой становятся вкуснее, серьезно. Я понимаю, что это звучит по-буржуйски, но вот этот советский опыт создал у нас не столько отторжение, сколько какое-то отсутствие информации по поводу каких-то простых вещей. А это простые вещи! Есть тонкий фарфор, есть серебро, есть стальные приборы, на которых не остаются пятна… Поверьте, это доступно не только тем, у кого есть большие возможности – самое главное, иметь идею, чего ты хочешь», — сказала Высоцкая на своем YouTube-канале.

Ведущая программы «Едим дома» сравнила умение сервировать стол со способностью одеваться, ведь многие женщины, которым недоступны марки вроде Chanel или Dior, способны эффектно выглядеть в нарядах Zara или Mango. То же самое — с красотой дома.