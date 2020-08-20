Максим Матвеев вряд ли появится в новом сезоне в спектаклях Театра имени Олега Табакова

Актер Максим Матвеев с большой долей вероятности не появится в новом сезоне в спектаклях в Театре имени Олега Табакова, где художественным руководителем служит актер и режиссер Владимир Машков.

Как известно, актер несколько месяцев назад решил перебраться на постоянное место жительство в Санкт-Петербург, где находятся его жена и семья. Таким образом, в новом сезоне «Табакерки» Максима Матвеева, скорее всего, не удастся увидеть в нашумевших в свое время спектаклях «Кинанстон» и «Дьявол».

Отметим, что Максим Матвеев не состоял в штате Театра имени Олега Табакова. Он был приглашенным артистом в труппе. Добавим, что в театре не исключают и других кадровых перестановок. Многое станет понятно 7 сентября, когда все артисты соберутся вместе на собрание и с ними переговорит Владимир Машков, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что актриса Роза Хайруллина выведена из основного состава труппы Театра имени Олега Табакова. По слухам, она может появиться в Театре на Малой Бронной у режиссера Константина Богомолова.