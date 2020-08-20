Роза Хайруллина после ухода от Владимира Машкова может появиться в Театре на Малой Бронной

Актриса Роза Хайруллина, которая по «взаимной договоренности» была выведена из труппы Театра Олега Табакова, где художественным руководителем является Владимир Машков, скорее всего, в ближайшее время появится в Театре на Малой Бронной. Знающие люди говорят, что ее очень хочет видеть у себя близкий ей по духу режиссер Константин Богомолов, муж светской львицы Ксении Собчак.

Отметим, что сама Роза Хайруллина, которая была одной из знаковых актрис Театра имени Олега Табакова, решение о выводе из основного состава труппы не комментирует.

Между тем, по слухам, договоренность о выводе ее из труппы была достигнута полтора месяца назад. У нее состоялся разговор с Владимиром Машковым. Надо сказать, что Хайруллина перешла в статус приглашенной звезды. Она будет продолжать играть в спектаклях. Утверждается, что такой они с Машковым нашли компромисс.

больше по теме Розу Хайруллину вывели из состава труппы Театра Табакова Теперь она числится там в качестве приглашенной артистки.

Напомним, что на 7 сентября в главном драматическом театре страны назначен сбор труппы. После него, возможно, последуют еще какие-то перестановки, сообщает «Комсомольская правда».