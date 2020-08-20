«Режим с гигиеной нарушали на каждом шагу»: Захарова поделилась фото, где ее целует Сафронов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Instagram разместила снимок, на котором ее в щечку целует известный фотограф Никас Сафронов. Судя по всему, чиновница заглянула в гости к своему старому другу, известному, между прочим, любителю женщин.

«Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу…» с Никасом Сафроновым». Мария Захарова

«Это, наверное, старая фотография», — отметила одна из пользовательниц. «Ну, конечно, старая. Сделана час назад, а значит, это уже история», — заявила Мария Захарова. «Осторожнее с Никасом. У него очень много детей», — добавила другая подписчица.

Напомним, что Никас Сафронов не так давно заявил: он не считает деньги, потраченные им в месяц на жизнь. По словам живописца, он не привередлив в быту. Для него главное, чтобы рядом был холст, кусок сыра и бокал хорошего вина. При этом художник отмечал, что очень много денег отдает на благотворительность.