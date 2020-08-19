Невестка Орбакайте в черном платье по фигуре отправилась на свидание с внуком Пугачевой

Алена Краснова уже три года живет в браке с Никитой Пресняковым. Девушка признавалась в интервью, что была соседкой сына Кристины Орбакайте по даче, что их и сблизило. Правда, по первости она опасалась, что парень из звездной семьи будет заносчив и страдать звездной болезнью, но он оказался совсем другим. Известно, что Никита не любит публичность и совсем не в восторге от поп-музыке, которую исполняет не только его мама, но и бабушка Алла Пугачева.

больше по теме Невестка Орбакайте в трендовых велосипедках и приталенном жакете отметилась в центре Москвы Алена Краснова предпочла монохромный образ для прогулки.

Недавно Алена отдохнула в Сочи с сестрой. Супруги практикуют раздельный отпуск. По их словам, это подогревает отношения. К тому же, перед поездкой они отпраздновали годовщину со дня свадьбы, сходив в ресторан. А теперь модель поделилась кадрами, на которых катается в автомобиле с мужем. Невестка Орбакайте собралась на свидание с возлюбленным. Она предстала в черном платье по фигуре, которое дополнила изящным кольте. Пресняков, как всегда, был в джинсах и футболке.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие считают, что она даже похожа на Орбакайте, поэтому и приглянулась Никите. Другие оценили ее вечерний образ. К слову, молодые люди не раскрыли, где проведут вечер. При этом на задних сидениях машины было много сумок. Это навело поклонников на мысли, что пара вновь хочет уединиться на бывшей даче Пугачевой у реки Истра или устроить пикник на природе.

К слову, сама Орбакайте с семьей отдыхает в США. У нее есть дом в Майами, где певица любит проводить время. Никита в Америке долгое время жил, поэтому прекрасно ориентируется не только в Майами, но и Нью-Йорке. Однако на этот раз он не составил маме компанию.