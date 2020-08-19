«Мы девочки»: Бузова в джинсовом платье-комбинезоне появилась на работе с моложавой мамой

Телеведущая целый день провела с родительницей, которая поразила некоторых поклонников своей красотой.

Ольга Бузова не раз говорила, что любит работать и всего добивается своим трудом. Свои слова она подтвердила, когда ездила на съемки «Дома-2» во время карантина. А когда режим самоизоляции отметили, что девушка стала участвовать в нескольких проектах. Она так замоталась, что целый месяц не виделась с возлюбленным Давой. Но недавно они отдохнули в Сочи, поэтому теперь телеведущая с новыми силами вернулась к своему рабочему графику.

Недавно стало известно, что Ольга стала участницей нового сезона «Ледникового периода». Теперь каждый день она тренируется на льду. Неделю назад после тренировки девушка увиделась с отцом Игорем Дмитриевичем и сестрой Анной. А теперь к ней приехала из Санкт-Петербурга мама Ирина Александровна. Телеведущая была очень рада встрече с родительницей. Она провела с ней весь день. На съемках очередного шоу Бузова предстала в белом топе и джинсовом платье-комбинезоне, который дополнила кожаными сапогами.

Изюминкой образа стала прическа в виде двух высоких пучков.

«Я сегодня в голубом. Влад, а ты», — обратилась она к коллеге Владу Кадони. «Я сегодня в сапфировом костюме», — заявил он, рассмешив девушку. «Я сапфир. А вы кошачий глаз», — добавил ведущий. «Вот так мы обмениваемся комплиментами перед шоу», — заявила Ольга.

После съемки она с радостью обняла маму, которая предстала в синем платье в крапинку.

«Ну что за красотка! Я прихожу со съемок, мамулечку уложили, просто красавица. Какая ты красотка, просто. Мне всего говорят, что ты как девочка. Мы девочки», — заявила телеведущая.

После тяжелого дня Бузова отправилась с родительницей в ресторан, где они отведали морепродукты и другие изысканные блюда.