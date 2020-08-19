Экс-муж Анфисы Чеховой проводит отпуск с новой возлюбленной

Анфиса Чехова шесть лет прожила с Гурамом Баблишвили. Уже после рождения сына Соломона они поженились, но свадьба не принесла им счастья. В 2017-м, спустя два года, они развелись. Артистка не скрывала, что ей просто надоело терпеть измены мужа. А не так давно она призналась, что у мужчины даже была вторая семья в Абхазии. Теперь телеведущая о личной жизни не рассказывает. Восьмилетний сын часто бывает в гостях у отца в Грузии.

А этим летом Гурам отдыхает в Хакасии. Неожиданно в соцсети он поделился романтическими фото, на котором предстал в компании девушки. Компанию актеру составляет 26-летняя Юлия Томилина. По некоторым данными, они встречаются уже больше полугода. В кадре Баблишвили обнимает за талию эффектную брюнетку с красивыми формами. Поклонники стали сравнивать девушку с Чеховой, которая знаменитая своей фигурой «песочные часы». Многим его избранница не понравилась.

«Анфиса лучше, эта губы накачала, фи», «Анфиса красивая, статная, умная, а эта… Уж простите, но совсем что-то низко скатились с выбором», — пишут подписчики под постом.

Однако Томилина не скрывает чувств к мужественному актеру. «Любимый мой, только рядом с тобой 365 дней в году я счастлива», — писала она.

Стоит отметить, что Гурам успел познакомить сына с новой возлюбленной. Девушка учила мальчика снимать забавные видео для соцсетей. А вот Чехова не скрывает, что ее сердце свободно. Недавно во время отдыха в Адлере она восхитилась дочкой Леры Кудрявцевой и призналась, что хочет такую же девочку, но не знает, от кого родить.