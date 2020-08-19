Дмитрий Исхаков ответил на вопрос, что сделал с фотографиями Гагариной после расставания

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на вопрос ведущей, что он сделал с фотографиями своей жены певицы Полины Гагариной, с которой он несколько месяцев назад расстался, и других своих бывших девушек.

«Неумышленно храню фотографии. Они где-то далеко лежат. Сложно выкидывать фотографии». Дмитрий Исхаков

В то же время далее он оговорился, что иногда рвет на мелкие части подобные снимки. Сам он считает, что, возможно, это паранойя.

«Чисто с психологической точки зрения нехорошо рвать фотографии. Там же запечатлены люди и образы. Но что делать – иногда приходится», — заметил он.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков долгие годы считались идеальной парой. Свадьбу они сыграли в 2014 году. Через три года на свет появилась их дочь Мия. Несколько месяцев назад пара объявила о расставании.