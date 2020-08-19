Дмитрий Исхаков дал ценный совет, как сфотографировать себя стройной и красивой

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как сфотографировать себя так, чтобы выглядеть стройной и красивой, чем есть на самом деле.

«Перво-наперво — втягиваем щеки. Приводим мышцы лица в тонус, чтобы ничего не висело. Кроме того, надо взять из морозилки мешочек со льдом и приложить к лицу. Ледяная вода сжимает кожу. И ракурс надо брать чуть сверху. Развернуться чуть перед фотографом. И фотографировать лучше всего в темноте». Дмитрий Исхаков

Как отметил фотограф, есть люди, которым не дано делать удачные снимки. Сам он всегда волнуется перед съемками.

«Я всегда боюсь, что у меня не получится и клиенту не понравится. У меня дикий стресс. Все время нервничаю, как в первый раз. Бывали случаи, когда клиенты были недовольны моей работой. Это нормально. Бывает, что человек сам себе не нравится. Но я дорожу своей репутацией. Внутренние истории между фотографом и клиентом никогда от меня не просочатся в прессу», — заметил он.

Напомним, что Дмитрий Исхаков и его жена певица Полина Гагарина не так давно объявили о расставании. У них есть совместная дочь Мия, которая, к сожалению, не смогла спасти эти отношения.