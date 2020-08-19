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«С первого раза редко получалось»: Исхаков признал, что Гагариной было трудно угодить на съемках

По словам модного фотографа, его жена была очень проблемной клиенткой.

«С первого раза редко получалось»: Исхаков признал, что Гагариной было трудно угодить на съемках
Исхаков признался, что ему тяжело фотографировать жену/http://globallookpress.com/

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что его жена, с которой он разводится, певица Полина Гагарина, была очень «проблемной клиенткой» во время фотосессий. Как сказал фотограф, когда он шел на эфир, то в его наушниках играла песня некогда любимой женщины, поэтому вопрос ведущая «словно специально подгадала».

«Съемка — это вопрос принятия и восприятия самой себя. Как героиня себя принимает, так все и будет. С первого раза редко получалось удачно снять Полину. Но я старался и все удачно выходило».

Дмитрий Исхаков

Как заметил Исхаков, «Полина любит и других фотографов», поэтому он не стал бы говорить, что делал для нее лучшие снимки в жизни.

«Я не единственный фотограф на Земле. Это нормально», — сказал он.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков объявили о расставании несколько месяцев назад. У них есть совместная дочь Мия.

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