«С первого раза редко получалось»: Исхаков признал, что Гагариной было трудно угодить на съемках

По словам модного фотографа, его жена была очень проблемной клиенткой.

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что его жена, с которой он разводится, певица Полина Гагарина, была очень «проблемной клиенткой» во время фотосессий. Как сказал фотограф, когда он шел на эфир, то в его наушниках играла песня некогда любимой женщины, поэтому вопрос ведущая «словно специально подгадала».

«Съемка — это вопрос принятия и восприятия самой себя. Как героиня себя принимает, так все и будет. С первого раза редко получалось удачно снять Полину. Но я старался и все удачно выходило». Дмитрий Исхаков

Как заметил Исхаков, «Полина любит и других фотографов», поэтому он не стал бы говорить, что делал для нее лучшие снимки в жизни.

«Я не единственный фотограф на Земле. Это нормально», — сказал он.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков объявили о расставании несколько месяцев назад. У них есть совместная дочь Мия.