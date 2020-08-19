«Сева стрижет в салоне»: Мария Машкова поделилась редким фото с младшим братом

Дочка известного актера рассказала, чем занимается ее родственник. Как оказалось, 18-летний юноша после карантина нашел себе новое призвание.

Мария Машкова живет в США. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. Ее любят и знают на родине. У девушке уже есть своя семья. Вместе со вторым мужем Александром она воспитывает 10-летнюю Стефанию и восьмилетнюю Александру. Актриса часто рассказывает о достижениях наследниц и даже позволят им красить волосы в разные цвета. На днях девушка поделилась кадром, сделанным в Москве, а теперь опубликовала редкое фото со своим младшим братом Всеволодом.

У ее мамы также есть еще один сын, Никита. Мальчиков Елена Шевченко родила во втором браке, когда развелась с Владимиром Машковым. В соцсети Мария рассказала, что ее брат провел карантин продуктивно. Он обучился новой профессии и теперь работает в салоне красоты, а также на дому. 18-летний парень стал барбером.

«Интересно молодой человек провел карантин. Решил освоить что нибудь новенькое и… закончил школу Chop-Chop по специальности «мужской барбер», — поделилась девушка. «По моему опыту, лучшие женские стрижки делают именно мужчины. Сева стрижет в салоне и на дому», — добавила она.

Поклонники поразились тому, как похожи брат и сестра. Многие отметили, что хороших барберов не хватает, поэтому не исключено, что скоро у Всеволода будет много клиентов.

«Господи, как вы, оказывается похожи», «Безумно похожи», «Классно, вот это брат, семья. На маму оба похожи. Елена Шевченко — замечательный человек», «Какие хорошие новости», «Сева, Всеволод — мое любимое мужское имя. У меня сын Сева и дед Всеволод был всем владеющий, значит, действительно хороший барбер», — прокомментировали пост подписчики.