«Еще маленькая»: Лера Кудрявцева запечатлела дочку в лазурной тунике из шифона за беседой

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым растит дочку Марию. Недавно родители устроили вечеринку по случаю двухлетия девочки. Для хоккеиста ребенок стал первым, а вот у его жены также есть сын Жан от первого брака. Более того, телеведущая успела стать бабушкой. Внук Лев — ровесник ее дочки. Однако блондинка не любит упоминать о том, что она бабушка. В свои 49 лет звезда может похвастаться моложавой внешностью.

После карантина Лера решила свозить дочку на море. Сначала они провели две недели в Адлере, а теперь наслаждаются теплом в Турции. Каждый вечер телеведущая отправляется с наследницей на прогулку, а вот днем они купаются в бассейне или море. Поклонники давно заметили, что Мария растет модницей. Мама наряжает ее в мини-юбки, сарафаны и платья. На новых кадрах девочка предстала в шифоновой тунике лазурного цвета с бахромой. Кроха ходила у бассейна, когда Кудрявцева решила дать ей попить воды.

«Сама давай из стаканчика пей», — сказала она. «Еще маленькая», — ответила ей дочка.

После этого телеведущая поинтересовалась у наследницы, сколько ей лет. Мария продемонстрировала пять пяльцев. «Разве?» — удивилась ее мама. Девочка настойчиво демонстрировала ладошку.

«Нет, Маш, ты же знаешь. Вот два, а пяти тебе еще нет», — заключила звезда.

Поклонники восхитились не только нарядом крохи, но и тем, какая она умная. Двухлетняя девочка уже ведет диалоги с мамой и кокетливо скрывает свой возраст.