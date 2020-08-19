НТВ запускает четвертый сезон музыкального проекта «Ты супер!»

Участие в конкурсе примут дети не только из России, но и из Беларуси, Украины, Киргизии, Азербайджана и многих других стран.

В музыкальном проекте «Ты супер!» на телеканале НТВ участвуют дети, которые остались без попечения родителей. За время существования на программу пришли 344 юных таланта. 14 победителей и финалистов получили квартиры.

Сейчас уже бывшие участники конкурса продолжают заниматься музыкой: некоторые поступили в музыкальные колледжи и продолжают участвовать в певческих соревнованиях. Но самое главное, что четверо детей обрели настоящую семью. А одна из участниц первого сезона воссоединилась со своей семьей.

Четвертый сезон проекта «Ты супер!» начнется в сентябре. В этот раз участие в конкурсе примут дети не только из России, но и из Беларуси, Украины, Киргизии, Азербайджана и многих других стран. На сцену выйдут и те, кто уже завоевал награды на проекте. Видимо, так организаторы конкурса решили подогреть соревновательный дух участников.

Всем финалистам «Ты супер!» выплатят стипендии. Генеральный продюсер телеканала НТВ не остался в стороне и раскрыл главный секрет нового сезона.

«Финалисты будут выступать со своими сольными работами как настоящие звезды»,- рассказал Тимур Вайнштейн.

Ведущими шоу остаются неизменные Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Напомним, ранее в жюри проекта «Ты супер!» были певица Юлианна Караулова, композитор Виктор Дробыш и другие звезды. Состав судей четвертого сезона будет объявлен позже.