Микки Рурк решил, что его похоронят в украинском селе

Ассистент голливудского актера уже выбрал ему место на кладбище.

Популярного актера из Голливуда Микки Рурка будут хоронить в украинском селе под названием Загорцы. Место, где будет покоиться звезда, находится в Хмельницкой области. Сейчас актер жив, но к своей смерти 67-летний Рурк готовится довольно активно.

Ассистент звезды — Дмитрий Корнийчук — уже выбрал место, где похоронят его «начальника». В селе Загорцы живет примерно 80 жителей. Место тихое и спокойное.

Украинский журналист Юрий Гула приехал в село вместе с ассистентом Корнийчуком. Позже на своей странице в Facebook корреспондент сообщил, что место для могилы Рурка выбрали.

Як умру, то поховайте мене в Україні 🇺🇦Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком… Опубликовано Юрой Гулой Вторник, 18 августа 2020 г.

«Пришлось подвинуться из-за голливудского актера», — отметил Юрий.

Возможно, некоторые могилы придется передвинуть. Но зачем американский актер захотел похорон в чужой стране? Оказывается, что родина главного ассистента звезды, Корнийчука — Украина. Именно поэтому актер хочется покоиться именно там.

Добавим, Микки Рурк родился в Лос-Анджелесе. Помимо съемок в кино, он профессионально занимается боксом. Рурк является лауреатом премии «Золотой глобус», а также номинантом на премию «Оскар». Сейчас актер продолжает съемки в кино. В феврале стало известно, что звезда сыграет в хорроре «Проклятый».