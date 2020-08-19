Розу Хайруллину вывели из состава труппы театра Табакова

Теперь она числится там в качестве приглашенной артистки.

Актерские перестановки в московском театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова продолжаются. После скандальной истории с уходом из труппы Павла Табакова появились новые «освобожденные»: Роза Хайруллина и Андрей Фомин. Их якобы уволили на следующий день после празднования юбилея основателя театра. Об этом в Instagram сообщила актриса Татьяна Нестеренко.

«Машков! Вы явно не в себе… Эта артистка (Хайруллина. — Прим. авт.) делала кассу театра, а вы ее уволили…» — написала в сториз возмущенная женщина.

Однако у пресс-службы театра насчет этой ситуации другое мнение. Там журналистам прокомментировали, что 58-летняя Роза Хайруллина перешла в число приглашенных артистов. То есть она будет трудится и дальше, но по другому договору и с другой оплатой труда.

«Когда актер в труппе театра, он беспрекословно подчиняется художественному руководителю театра, а когда — нет, то у него появляется больше свободного времени, например, на кино. Мы исходим из возможностей артиста, который приглашен в труппу», — цитирует ответ на запрос издание StarHit.

В театре добавили, что актриса продолжит появляться в спектаклях, в которых заявлена. Сама же артистка отказалась комментировать журналистам эту ситуацию.

Добавим, что в последнее время ей везет на роли в кино. Женщина снималась в сериалах «Ольга» и «Содержанки», фильмах «Непрощенный», «Хэппи-энд» и «Зулейха открывает глаза».