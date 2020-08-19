Теперь шатенка: беременная модель Джиджи Хадид перекрасила волосы

Беременная супермодель Джиджи Хадид теперь шатенка. Звезда выбрала шоколадный-рыжий оттенок волос. Фото со своей новой прической девушка поделилась в stories.

Stories в соцсети Джиджи стали довольно редким явлением. Видимо, девушка решила отдалиться от светской жизни и полноценно насладиться своей беременностью. При этом модель все же радует подписчиков фотографиями в постах. Например, недавно она перевоплотилась в жгучую брюнетку со стрижкой под мальчика.

Напомним, Джиджи беременна от музыканта Зейна Малика. История пары началась в 2015 году на дне рождении Кендалл Дженнер. На тот момент у модели был роман с певцом Джо Джонасом, а бывший солиcт One Direction встречался с Перри Эдвардс.

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Прошло три месяца и уже свободные Джиджи и Зейн встретились еще раз и решили не расставаться. Однако счастье было не вечным и через год влюбленные разошлись. Но чувства вспыхнули вновь и вот совсем скоро у пары появится ребенок.