Слуги Меган Маркл смеются у нее за спиной

Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские живут в огромном особняке. Дом в Лос-Анджелесе обошелся Меган Маркл и принцу Гарри в 14,6 миллионов долларов. Муж и жена купили настоящий дворец: 9 спален, 16 комнат с шикарными ваннами и душевыми, библиотека, винный погреб и, конечно же, множество слуг.

Как сообщает британское издание Express, как раз слугам Маркл и не пришлась по душе. По слухам, они издеваются над девушкой из-за ее «британского акцента». Слуги не могут сдержать смех, когда Меган пытается быть похожей на настоящую англичанку. Напомним, что жена принца Гарри выросла в Лос-Анджелесе. Ее отец — ирландец, а мать — афроамериканка. Бывшая герцогиня Сассекская растягивает гласные, а это выглядит смешно. Помощники Маркл по дому начали ее передразнивать.

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Кажется, когда жена принца Гарри все же узнает об отношении к себе, прислугу придется поменять. Только вот когда это случится – пока неизвестно.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о том, что принц Чарльз назвал Меган «дерзкой и самоуверенной». Возможно, характер девушки отразился и на слугах. Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не являются членами королевской семьи. Вместе с сыном Арчи они уехали жить в Америку. Принц Чарльз решение пары одобрил. Весь год он будет оплачивать расходы сына и невестки.