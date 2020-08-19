49-летняя Алена Хмельницкая поделилась редком фото со своим молодым возлюбленным

Актриса поздравила избранника с годовщиной со дня знакомства. Она призналась, что счастлива и не ошиблась в выборе спутника жизни.

Алена Хмельницкая раньше состояла в браке с Тиграном Кеосаяном. Она подарила ему двух дочерей: Александру и Ксению. А в 2014 году они развелись, но остались друзьями. Теперь режиссер живет в гражданском браке с Маргаритой Симоньян. Официально они играть свадьбу не хотят, но обзавелись еще тремя детьми. Примечательно, что актриса дружит с новой избранницей экс-мужа и часто бывает у них в гостях.

49-летняя Хмельницкая тоже не одинока. Она строит отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, который моложе ее на 12 лет. У пары нет совместных детей, но они много путешествуют вместе и демонстрирую настоящую идиллию. 19 августа актриса поделилась редким фото с возлюбленным. В кадре они запечатлены в обнимку на отдыхе. Алена даже одета в одной цветовой гамме с избранником. Как оказалось, они празднуют годовщину.

«6 лет, как познакомились. Жизнь прекрасна и удивительна. Всегда верьте и никогда не бойтесь! За нас!» — написала она.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что не видели столь гармоничной пары. «Мои искренние поздравления! Еще 10 раз по 6 как минумум! Ура!», «Какая прелесть!», Прекрасные«, «Счастья вам», «Алена словно 18 летняя и влюбленная», «Класс», «Ваша любовь только началась, впереди еще долгая история», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что возлюбленные тоже не торопятся играть свадьбу. Если Симоньян открыто говорит, что не хочет себя обременять юридическими обязанностями, то Хмельницкая не озвучивала причины, по которым не идет в ЗАГС.