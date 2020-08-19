Мелания Трамп вернулась в Белый дом с самой дорогой сумкой в мире

Жена президента шла рядом с мужем в бежевом наряде.

Как сообщает британское издание Express, первая леди США появилась перед журналистами в платье-рубашке кофейного цвета бренда Stella McCartney за 700 долларов. Если переводить на рубли, такое платье стоит 51 тысячу. Модный образ дополнили туфли на изящных каблуках. Но главным украшением жены Трампа стала самая дорогая сумка в мире — Hermes Birkin.

Сумочки Hermes Birkin стоят от 9000 тысяч долларов до нескольких миллионов. Ранее Мелания Трамп уже появлялась на публике с изделиями от этой фирмы. Но не она одна любит дорогие аксессуары. Услугами Hermes Birkin пользуются Ким Кардашьян, Виктория Бэкхэм и многие другие звезды.

50-летняя Мелания Трамп прибыла в Белый дом вместе с Дональдом Трампом и их 14-летним сыном. Президент США все время пытался взять руку жены, однако та сопротивлялась и только крепче прижимала дорогую сумку к платью.

Добавим, первая леди США — большая модница. Она любит сумки черного и бежевого цвета. Под них Мелания подбирает гармоничные наряды.

Однако хороший вкус — не единственный плюс жены президента. Во время пандемии коронавируса Мелания привезла полицейским и пожарным из Вашингтона обеды, которые приготовили шеф-повара Белого дома, маски и антисептики. Таким способом первая леди решила поддержать социальных работников в непростое время.