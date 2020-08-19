Пригожин объяснил, почему в середине девяностых после «Смака» на рынках не стало бараньих яиц

Как отметил продюсер, тогда было золотое и незабываемое время.

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram поделился редким кадром. На фотографии, которая была сделана в середине девяностых годов, можно увидеть музыканта группы «Машина времени» и ведущего программы «Смак» Андрея Макаревича, а также самого мужа Валерии и певца Вахтанга Кикабидзе.

«Фото из архива. По-моему, 1996 год в программе Андрея Макаревича «Смак». Я тогда активно работал с Вахтангом Кикабидзе. Золотое незабываемое время. Помню, Буба готовил бараньи яйца и на следующий день ни на одном рынке нельзя было найти этот деликатес. Если кто меня не узнал, то слева — это я». Иосиф Пригожин

«Тогда вы, Иосиф, были брюнетом», «Я до сих пор помню этот выпуск», «Вот это круто. Фото раритетное. Прекрасная эра таких модных галстуков», — отметили в комментариях пользователи.

Программа «Смак» начала выходить на российском телевидении в 1993 году. Ее вел Андрей Макаревич. С 2006 по 2018 год ведущим стал Иван Ургант. Сейчас программа выходит в Сети. Ее снова ведет Макаревич.