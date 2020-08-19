Пустые обещания: муж Легкоступовой гарантировал ей новые песни и концерты

Юрий Фирсов в определенный момент решил взять все в свои руки и даже поругался с менеджером певицы.

Подруги и знакомые Валентины Легкоступовой не знали о том, что она собиралась замуж за Юрия Фирсова. Не был в курсе даже менеджер артистки Максим Екимов. О прошедшей свадьбе узнал только 6 августа. В тот день он позвонил Легкоступовой, а в трубке услышал Фирсова. Между мужчинами завязались прения. Об этом Екимов рассказал в программе «Пусть говорят».

«И только тогда я узнал, что это ее муж. У нас были прения. Фирсов заявил, что теперь он отвечает за все ее концерты», — рассказал Екимов.

По словам менеджера, ранее они с Легкоступовой строили планы на ближайшую осень. Обсуждали это еще до свадьбы Валентины и Юрия. Думали отправиться в небольшие туры, охватить концертами по пять-шесть городов.

К слову, мнения о том, что Фирсов хотел взять все в свои руки придерживается и подруга артистки Наталья Штурм. Ранее она заявляла, что третий муж Легкоступовой обещал ей организовать большое турне, записать альбом, купить новые песни, словом, вернуть на большую сцену.

Несколько дней назад дочь певицы Анэтта Бриль заявила, что от Фирсова поступали угрозы. Когда она пыталась дозвониться до матери, трубку поднимал Юрий. Он говорил, что у них все хорошо, они отдыхают и вмешиваться никому не надо. Дочь Легкоступовой отметила, что записи всех телефонных разговоров у нее имеются, они переданы следствию.

Валентина Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова в июле 2020 года.