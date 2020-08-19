«Ха-ха-ха и еще три раза «ха»: Поргина отреагировала на слухи о романе Караченцова и Азизы

Актриса Людмила Поргина заявила, что певица Азиза откровенно врет, когда говорит о романе с Николаем Караченцовым. По ее словам, исполнительница просто решила подзаработать, поэтому и распространяет грязные сплетни.

«Ха-ха-ха и еще три раза «ха». Когда Саша Абдулов умер, у него сразу несколько любовниц нашлось с детьми. Маразм какой-то просто! По-моему, пандемия подействовала многим людям не на легкие, а на мозги». Людмила Поргина

Как считает Поргина, если бы у ее покойного ужа был роман с Азизой, то она об этом давно узнала. По ее словам, певица из мира шоу-бизнеса, а там у людей «другие мозги и другое воспитание». При этом она готова на детекторе лжи доказать, что говорит правду, а Азиза врет, сообщает «Собеседник».

Ранее певица Азиза в студии программы «На самом деле» призналась ведущему Тимуру Еремееву, что спокойно могла увести Караченцова из семьи. Он якобы любил не только ее, но и творчество звезды. При этом она все-таки передумала. В те годы у Караченцова подрастал маленький сын и она решила не рушить его семью с Поргиной.