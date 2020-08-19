Прохор Шаляпин снял накладные зубы, за которые заплатил более миллиона рублей

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что снял накладные зубы, которые в свое время обошлись ему в сумму более миллиона рублей. Как сказал исполнитель, когда-то стоматолог надел ему на них так называемые «голливудские пластины» и он всем хвастался своей улыбкой.

«Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои, пусть не такие белые, пусть местами кривенькие». Прохор Шаляпин

Как отметил певец, сегодня в тренде во всем мире у звезд, а особенно в Голливуде, естественность. По его мнению, скоро его примеру последуют многие российские знаменитости. Причем, как он заметил, они начнут снимать в недалеком будущем и свои парики, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно Прохор Шаляпин заявил: ему для безбедной жизни в месяц в Москве надо примерно триста тысяч рублей в месяц. При этом он заметил, что в провинции люди смогут спокойно прожить и на 150 тысяч рублей. Как считает Шаляпин, сегодня многие бездумно тратят свои деньги. Он многих трат, как он считает, вполне можно было бы отказаться и сэкономить бюджет.