«Сына назвали Александром»: Артем Михалков тайно стал отцом во второй раз

Его вторая жена Дарья подарила ему ребенка три месяца назад.

Актер Артем Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые признался ведущему Борису Корчевникову, что три месяца назад стал отцом во второй раз в своей жизни. Его вторая жена Дарья подарила ему сына, о котором, как теперь выясняется, практически никто не знал.

«Даша родила мне сына. Его назвали Александром. Теперь у нас в семье есть Александр Артемович. Он еще совсем маленький. Ему всего три месяца. Я не сторонник делиться семейной жизнью. Но люблю ваше передачу, поэтому пришел, чтобы рассказать об этом важном событии в моей жизни». Артем Михалков

Как отметил актер, его дочь от первого брака Наташа очень рада появлению братика. «Она берет его на руки, и он сразу успокаивается. Это все со стороны выглядит очень трогательно», — сказал Артем Михалков.

Отметим, что Артем Михалков – сын знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова. Появившийся на свет Саша является внуком звезды. Всего у Никиты Сергеевича теперь десять внуков и один правнук.