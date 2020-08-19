«Интересно, какой я буду мамочкой?»: предполагаемая пассия Харламова обнародовала фото с большим животом

После объявления о предстоящем разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус, комику тут же стали приписывать многочисленных потенциальных невест. Что говорить – жених завидный (зарабатывает 208 миллионов в год), да еще и с чувством юмора.

Одной из первых в этом списке оказалась актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина. Комик шутливо отреагировал на эти разговоры в личном блоге, сделав фотоколлаж с девушкой внушительных форм. И подписал фото – дескать, вот моя избранница. Кошкина же решила обойтись без комментариев. Корреспонденту Teleprogramma.pro она ответила, что очень занята и не может разговаривать, а личный блог при этом стала заполнять интригующими сообщениями.

Недавно она вдруг решила порассуждать о грядущем материнстве и выборе детских колясок. А теперь обнародовала фото с внушительным животиком. Правда тут же заверила, что этот эффект дал ее наряд, а вовсе не «особое положение», в котором бывают женщины в ожидании малыша.