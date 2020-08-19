«Родители не делали за меня выбор»: Артем Михалков вспомнил свой неудачный брак

Актер Артем Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем браке. Его женой была Дарья Михалкова. Сегодня она владелица пиар-агентства и известный продюсер. От брака у них в 2002 году родилась дочка Наташа.

«Я учился во ВГИКе. Даша пришла в те годы на актерские курсы. Она была светловолосой жизнерадостной девушкой, в которую невозможно было не влюбиться. Мы обменялись телефонами. Стали встречаться. Потом мы стали жить вместе. В итоге поженились. Появилась в нашей семье дочка Наташа».

Артем Михалков

Как отметил актер, отец и мать не принимали за него никогда решений, с кем ему жить и встречаться. «Я познакомил Дашу с мамой и папой. Они ее хорошо приняли. Мы были долго вместе. Было много всего между нами. Это было интересное время. Есть, что вспомнить. Отношения однажды зашли в тупик. Как правило, не бывает, что один виноват. Мы разошлись. У нас есть дочка, которую мы все любим. Она будет всегда с нами», — отметил он.

Отметим, что Артем Михалков развелся с женой в 2013 году. С Дарьей он сохранил дружеские отношения ради общей дочери.