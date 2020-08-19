Дана Борисова рассказала, сколько раз в год муж Валентины Легкоступовой лечился от алкоголизма

Телеведущая Дана Борисова в Instagram заявила, что не раз во время эфиров на различных ток-шоу на телевидении пересекалась с певицей и исполнительницей хита «Ягода-малина» Валентиной Легкоступовой. При ней певица всегда отказывалась от алкогольных напитков.
При этом Борисова отметила, что не понимает, какая была необходимость у Валентины Легкоступовой в 54 года срочно выходить замуж и венчаться.
«С мужем алкоголиком и аферистом, который дважды в год стабильно проходил лечение от алкоголизма! И с которым Валя фактически плотно стала общаться только во время пандемии».
Напомним, что Валентина Легкоступова была найдена своей дочерью с пробитой головой в квартире. По одной из версий, ее бил яхтсмен Юрий Фирсов, ее третий муж, с которым она пила в последние недели. По другой версии, Легкоступова сама упала в ванной, которая привела к коме и последующей смерти в больнице.