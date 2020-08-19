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Три поколения Овечкиных на фото: хоккеист обнародовал редкие кадры с сыном, родителями и братом

Недавно старшему ребенку спортсмена Сереже исполнилось два года.

Три поколения Овечкиных на фото: хоккеист обнародовал редкие кадры с сыном, родителями и братом
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Накануне Александр Овечкин со своей женой Настасьей Шубской отметил семейный праздник – их старшему сыну Сереже исполнилось два годика.

Торжество прошло шумно и с огромным количеством гостей. Банкетный зал украсили тематически – поставили импровизированные ворота, а также хоккеиста из воздушных шариков. И даже торт был выполнен в виде спортсмена с клюшкой. Мама мальчика объяснила, что у Сережи отдельная любовь к этой спортивной игре.

Родители Овечкина и сын. Фото
Родители Овечкина и сын. Фото https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

В этот знаковый день Александр Овечкин решил обнародовать редкие кадры из семейного архива. На них наследник запечатлен с различными родственниками. Конечно же, с папой и мамой.

Александр Овечкин с женой и сыном. Фото
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

А также со старшим братом и его родителями – отцом Михаилом Овечкиным, в прошлом профессиональным футболистом, игроком «Динамо», и матерью Татьяной Овечкиной, известной советской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой.

Старший брат Овечкина с его сыном. Фото
Старший брат Овечкина с его сыном. Фото https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

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