Три поколения Овечкиных на фото: хоккеист обнародовал редкие кадры с сыном, родителями и братом

Недавно старшему ребенку спортсмена Сереже исполнилось два года.

Накануне Александр Овечкин со своей женой Настасьей Шубской отметил семейный праздник – их старшему сыну Сереже исполнилось два годика.

Торжество прошло шумно и с огромным количеством гостей. Банкетный зал украсили тематически – поставили импровизированные ворота, а также хоккеиста из воздушных шариков. И даже торт был выполнен в виде спортсмена с клюшкой. Мама мальчика объяснила, что у Сережи отдельная любовь к этой спортивной игре.

В этот знаковый день Александр Овечкин решил обнародовать редкие кадры из семейного архива. На них наследник запечатлен с различными родственниками. Конечно же, с папой и мамой.

А также со старшим братом и его родителями – отцом Михаилом Овечкиным, в прошлом профессиональным футболистом, игроком «Динамо», и матерью Татьяной Овечкиной, известной советской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой.