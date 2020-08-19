«Нельзя так много работать»: Радзюкевич объяснил, почему Добронравов ушел из театра Сатиры

Актер и режиссер отметил, что его коллега чувствовал большую востребованность и не рассчитал силы.

Актер Эдуард Радзюкевич объяснил, почему звезда сериала «Сваты» и его коллега Федор Добронравов не так давно принял решение покинуть театр Сатиры, которому отдал 16 лет и сыграл за эти годы в таком же количестве спектаклей. Они, как известно, очень полюбились зрителям. Актер был одним из лучших на сцене все эти годы.

«Я ему всегда говорил, особенно когда случались проблемы со здоровьем, что нельзя так много работать. Мы все любим трудиться, и, если чувствуем востребованность, мало кто может отказаться». Эдуард Радзюкевич

Как отметил Радзюкевич, не стоит верить слухам, что зарплата Федора Добронравова в Театре сатиры была миллион рублей в месяц. По его мнению, это неправда. Данный театр все-таки государственная структура и в нем есть планка, больше которой никто артистам платить не будет, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Федор Добронравов не так давно ушел из Театра сатиры. Как отмечал актер, он очень сильно устал за эти годы. Теперь он хочет больше времени проводить со своей семьей. К примеру, не так давно он делился снимками из Астраханской области, куда поехал вместе с сыновьями на рыбалку.