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«А хвостики какие!»: дочь Кудрявцевой в алом платье с цветочной юбкой солнце повеселилась в турецком парке

Телеведущая выбрала для своего отпускного променада пижамный костюм.

«А хвостики какие!»: дочь Кудрявцевой в алом платье с цветочной юбкой солнце повеселилась в турецком парке
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

Лера Кудрявцева после отдыха в Сочи в июле отправилась в Турцию. Звезда остановилась в пятизвездочном спа-отеле в Белеке с собственным полем для гольфа и аквапарком. Не удивительно – ведь с ней ее верная спутница двухлетняя дочь Маша.

Как всегда, родственницы радуют глаз окружающих и почитателей модными нарядами. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» отметилась в ультраактуальной юбке плиссе цвета фломастеров, эффектно подчеркнув ей свой загар, а теперь появилась в тематическом парке в шелковом нюдовом костюме пижамного стиля.

Малышка при этом примерила платье с пышной цветочной юбочкой солнце и алым верхом. Лера подобрала в тон одежде Маши босоножки и сделала милую прическу на пробор.

«Какая очаровашка нарядная! А хвостики какие хорошенькие!», «Машутка веселая какая!», «Ну какая же лапочка у Леры дочь растет!» — восхищаются в Сети наследницей телеведущей.

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