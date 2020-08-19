«А хвостики какие!»: дочь Кудрявцевой в алом платье с цветочной юбкой солнце повеселилась в турецком парке

Лера Кудрявцева после отдыха в Сочи в июле отправилась в Турцию. Звезда остановилась в пятизвездочном спа-отеле в Белеке с собственным полем для гольфа и аквапарком. Не удивительно – ведь с ней ее верная спутница двухлетняя дочь Маша.

Как всегда, родственницы радуют глаз окружающих и почитателей модными нарядами. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» отметилась в ультраактуальной юбке плиссе цвета фломастеров, эффектно подчеркнув ей свой загар, а теперь появилась в тематическом парке в шелковом нюдовом костюме пижамного стиля.

Малышка при этом примерила платье с пышной цветочной юбочкой солнце и алым верхом. Лера подобрала в тон одежде Маши босоножки и сделала милую прическу на пробор.