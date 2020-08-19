«Я очень люблю свою семью»: Татьяна Плаксина поделилась редким снимком молодых родителей

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина в Instagram поделилась архивным кадром, который был сделан более двадцати лет назад. На фотографии можно увидеть совсем еще маленькую Таню, а также ее родителей. В те годы они еще жили все вместе и были счастливы.

«Я очень люблю свою семью. Спасибо. Я умру, чтобы защитить их». Татьяна Плаксина

Напомним, что тридцатилетняя Татьяна Плаксина несколько месяцев назад в пух и прах разругалась со своей мамой. Она заявила на всю страну в одной из программ, что родительница долгие годы унижала ее и не давала спокойной жизни. После этого Плаксина уехала в США, где проживает сейчас со своим отцом. Любовь Успенская перестала помогать дочери финансово.

Кстати, сама Успенская уже несколько лет не живет со своим четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Ранее в беседах с журналистами она отмечала, что предприниматель настраивает против нее дочь. Кроме того, как она говорила, мужчина забрал ее деньги и не хочет возвращать.