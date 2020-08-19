«Что ты выставляешь? У тебя крыша поехала?»: дочь Успенской обнародовала скандальную переписку с матерью

Этой зимой семья Любови Успенской получила скандальную славу благодаря откровениям наследницы певицы Татьяны Плаксиной на шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка заявила, что ее мать постоянно издевается над ней.

Королева шансона не стала молчать и в передаче «Однажды» на том же канале сказала, что ее дочь неадекватна, поэтому говорит разные странные вещи. Чтобы оградиться от чудачеств родственницы звезда отправила ее в Америку к отцу, но при этом заявила, что будет рада, если та вернется к нормальной жизни.

В Америке Татьяна активно занимается художественным творчеством и эпатирует публику постами в Instagram, то обнажая ноги, то представая перед публикой топлес. А на одном из кадров она запечатлела фаллоимитатор, разрисованный сердечками, также на нем было написано имя Плаксиной.

Этот пост сильно разозлил Любовь Успенскую. «Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала?» — написала она дочери. Та, в свою очередь, объяснила родительнице, что это такой юмор. Но, видимо, не сильно смогла убедить в этом звезду. Успенская заметила, что данный снимок выглядит плохо, используя ненормативную лексику. Всю переписку Плаксина выложила в Сеть.