«Продал 500 штук за четыре тысячи рублей»: писатель Териков вспомнил, как Петросян скупал книги

По его словам, сегодня стоимость некоторых томов на черном рынке оценивается в миллионы.

Писатель Евгений Териков вспомнил, как много лет назад продавал уникальные книги своему другу сатирику Евгению Петросяну. Сегодня, как он заверил, в коллекции юмориста более шести тысяч раритетных экземпляров, стоимость которых вряд ли кто-то когда-нибудь сможет точно подсчитать. Самому ему они в свое время достались от деда, который был богатым биржевиком и коллекционировал их еще до революции.

Как отметил Териков, Петросян при их первой встрече сразу произвел на него впечатление книголюба. Он посчитал, что тот станет достойным хозяином уникальной коллекции. Впрочем, с годами он и не изменил своего мнения.

«Первую часть книг (примерно пятьсот штук) он купил сразу. Мы договорились о сумме в четыре тысячи рублей. В середине 70-х это были серьезные деньги. Машина «Волга» стоила примерно пять тысяч. Остальные он покупал у меня поштучно — за 5 рублей, за 25».

Евгений Териков

Как уверен Териков, сегодня самые дешевые из этих книг стоят сотни тысяч рублей, а самые дорогие – миллионы на черном рынке. В коллекции. по его уверению, имеются прижизненные издания Пушкина, Толстого, Зощенко. Есть даже подлинники рукописей Пушкина, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что книги сейчас в доме, где живет Елена Степаненко, бывшая жена Петросяна. Отдавать коллекцию бывшему мужу просто так она не намерена. Юморист со своей стороны хочет доказать через суд, что приобретал коллекцию еще до брака с ней. Судебный процесс в этой непростой истории, судя по всему, будет длиться еще не один год и кто в итоге выйдет победителей остается только гадать.