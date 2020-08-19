Вениамин Смехов рассказал, чем «Мушкетеры двадцать лет спустя» уступали первому фильму

Как отметил актер, в стране за 12 лет произошли существенные перемены.

Актер Вениамин Смехов в своей книге «Жизнь в гостях» рассказал, чем, на его взгляд, картина «Мушкетеры двадцать лет спустя» уступала первому фильму, который был снят за 12 лет до этого.

По его словам, продолжение снимали на той же Одесской киностудии. Режиссером выступил опять Юрий Юнгвальд-Хилькевич, звучали композиции Максима Дунаевского. В главных ролях были задействованы все те же четверо друзей-мушкетеров. И все же произошли существенные перемены.

«Сценарий неплохой, но лишенный блеска пьесы Марка Розовского — основы нашей первой ленты. Тексты песен — сносные, но без блеска иронии поэта Юрия Ряшенцева — автора «тех песен». Вениамин Смехов

Как отметил актер, ситуация в стране отразилась на деталях работы. Эпизоды снимались со второго раза. Пленка, как все тогда говорили, была очень дорогая. На смену советской «Свеме» пришел «Кодак», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что картина «Мушкетеры 20 лет спустя» вышла на экраны в 1992 году. Съемки проходили вскоре после развала Советского Союза в эстонском Таллине.