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«Романтика»: Бузова в серебристом платье-бюстье отправилась на свидание с Давой

Влюбленные выбрали для приятного вечера вдвоем один из московских ресторанов.

«Романтика»: Бузова в серебристом платье-бюстье отправилась на свидание с Давой
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Бойфренд Бузовой Давид Манукян решил сделать своей любимой сюрприз и пригласил ее в один из новых московских ресторанов. Перед тем, как зайти в заведение, парень подарил своей возлюбленной огромный букет роз.

«О, цветы, как всегда», — заметила довольная ведущая «Дома-2».

Ольга нарядилась в серебристое платье-бюстье по фигуре длины миди, сочетав его с блестящими туфлями-шпильками с узким мысом. Лук Бузовой привел в восторг ее избранника.

«Красотка, шикарно выглядишь», — заметил Дава.

Пара бесконечно обнималась и целовалась, выкладывая свой каждый шаг в stories Instagram. «Романтика, все дела», — подписал один из своих постов Дава.

«А представляете, что творится, когда я выключаю камеру?» — похвасталась Ольга.

Отметим, что девушка в отношениях с блогером около года, они стали встречаться после совместной работы над клипом «Лайкер». В настоящий момент влюбленные живут вместе в квартире певицы.

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