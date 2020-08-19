«Неземная красавица»: поклонники Лизы Галкиной показали, какой станет девочка через 10 лет

Трудно не восхищаться младшей дочерью Аллы Пугачевой – шестилетняя Лиза обладает милым непосредственным характером, живым любознательным умом, явными творческими задатками и очаровательной внешностью. Плюс ко всему – в ней абсолютно отсутствует заносчивость, которая нередко сопровождает звездных детей.

Не удивительно, что в столь юном возрасте у девочки уже есть целая армия почитателей, которые заполняют ее фанатские аккаунты в Сети, постоянно сравнивая с мамой, сестрой и папой, пытаясь найти сходство с каждым из них.

На сей раз один из таких аккаунтов решил заглянуть в будущее с помощью специального приложения и посмотреть, какой станет Лиза через 10 лет. В итоге FaceApp выдал красивое, но очень кукольное лицо, вызвав самую различную реакцию – кого-то оно восхитило, а кто-то был просто возмущен такими экспериментом.