Дочь Валентины Легкоступовой рассказала об угрозах Юрия Фирсова

Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что ей угрожал Юрий Фирсов. В те моменты, когда Анэтта Бриль хотела услышать маму по телефону, трубку брал ее муж. На просьбы пригласить Валентину к телефону, он отвечал, что та спит. А на требования вообще посыпались угрозы. Об этом Бриль заявила в эфире программы «Пусть говорят».

По словам Анэтты, она сохранила все записи телефонных разговоров. Они уже переданы следствию. Дочь звезды предположила, что, возможно, Фирсов был не только пьян, но и находился под действием каких-либо препаратов.

Дочь Легкоступовой приехала к ней в квартиру спустя две недели после неудачных телефонных звонков. Внешне Валентина была здорова, только на теле были синяки. Ни ссадин, ни ран она не заметила. Потом уже приняла решение отвезти обоих в наркологию, так как и Валентина, и Юрий были сильно пьяны. В наркологическую клинику Легкоступова поступила 6 августа. Спустя четыре дня ее перевели в другую больницу, где провели операцию. 14-го августа она скончалась.