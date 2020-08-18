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Честь Александры Захаровой «Ленком» готов защищать в суде

В театре уже написали заявление в прокуратуру Москвы.

Честь Александры Захаровой «Ленком» готов защищать в суде
Александра Захарова. Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"

Не так давно некоторые СМИ сообщили, что актриса «Ленкома» Александра Захарова страдает от алкоголизма и даже лечится в наркологии. Сама артистка никаких комментариев по этому поводу не давала, только лишь намекнула, что знает, кто ее мог оклеветать. Худрук театра Марк Варшавер даже и предположить не мог, кто на такое способен. Теперь же, чтобы защитить имя актрисы Варшавер написал заявление в прокуратуру Москвы.

Как сообщает «Московский комсомолец», коллектив театра ждет решение, которое примут в прокуратуре, чтобы дальше можно было обратиться в суд. В «Ленкоме» серьезно нацелены защитить честь Александры Захаровой.

После скандальных публикаций на защиту Захаровой встали многие актеры. Дмитрий Певцов попросил всех не верить ложной информации.

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Александра ЗахароваДмитрий ПевцовМарк ВаршаверНовости googleновости театраТеатр "Ленком"