Прошлое не стереть: стала известна причина конфликта между Легкоступовой и Пугачевой

Ранее во многих интервью Легкоступова говорила, что ее карьера не сложилась из-за одной мегазвезды.

Причину своей неудачно сложившейся музыкальной карьеры Валентина Легкоступова связывала лишь с одним человеком. Во многих интервью она называла ее «мегазвездой», но имени вслух не произносила. Все понимали, что речь шла об Алле Пугачевой. Других мегазвезд в те времена и не было.

Удачный старт Легкоступовой на музыкальном олимпе произошел в 1986 году. Тогда она стала второй на конкурсе «Юрмала-86», после чего Раймонд Паулс подарил ей две песни. «Двое» и «Край пронзительно любимый» сразу же зазвучали на радио, а потом и на творческом вечере композитора в 1987 году. Вот тут-то Пугачева и вспылила, ведь «Двое» была написана для нее, просто она не торопилась браться за исполнение.

Как рассказал «Комсомольской правде» музыкальный критик Сергей Соседов, что в то время Пугачева уже была звездой, у которой были поклонники и на радио, и на телевидении в том числе. Вот они-то и начали вычеркивать имя Легкоступовой из концертов.

По мнению Соседова, карьера Легкоступовой не сложилась не из-за Пугачевой. У Валентины просто не получилось влиться в новую реальность 90-х, когда на горизонте появились новые имена, новые ритмы и новые аранжировки.

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