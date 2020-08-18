Свеж и полон сил: как выглядит Ефремов после инсульта — видео

Собравшиеся у здания Пресненского суда ожидали явления Михаила Ефремова как минимум с поддержкой – либо в качестве чьих-то рук, либо инвалидного кресла. Но каково же было удивление, когда Заслуженный артист появился на крыльце на своих двоил – он бордо прошагал в зал заседаний, и точно так же покинул его.

Хотя ранее адвокат обвиняемого, Эльман Пашаев, заявлял чуть ли не о параличе правых конечностей Ефремова – после перенесенного «удара» в зале суда на предыдущем слушании артиста видели в Боткинской больнице в кресле-каталке.

Напомним, Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть человека. Звезде грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.