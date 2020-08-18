Адвокат Ефремова заявил тайного свидетеля, который докажет невиновность артиста

Несмотря на то, что несколько свидетелей аварии, произошедшей в центре Москвы 8 июня с участием пьяного Михаила Ефремова, заявили, что за рулем джипа находился именно актер, защита звезды продолжает настаивать на его невиновности. После допроса потерпевших по делу адвокат Ефремова Эльман Пашаев обратился к суду. Он подчеркнул, что у него есть тайный свидетель, который своими показаниями докажет невиновность актера. Кто он – пока правозащитник умалчивает.

Напомним, страшное ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов, произошло 8 июня на Смоленском шоссе столицы. Находясь в алкогольном угаре, Заслуженный артист врезался во встречное авто 57-летнего курьера Сергея Захарова. В результате столкновения водитель получил травмы, от которых скончался. Актера заключили под домашний арест, ему «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.