Сумма озвучена: потерпевшие по делу о пьяном ДТП с Ефремовым заявили иск на 1 рубль

Вслед за вдовой Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием пьяного Заслуженного артиста Михаила Ефремова 8 июня, были допрошены судом его дети. Старший сын от первого брака, Виталий, заявил суду, что никто со стороны Ефремова не предлагал ему деньги. Сам же наследник потребовал взыскать с артиста в свою пользу 6,5 млн рублей. Именно такая сумма прозвучала в заявлении, оглашенном судом.

В финале заседания признанные потерпевшими по делу вдова Захарова и их общий сын Валерий, а также брат погибшего заявили иски на общую сумму в 1 рубль. Столь символическая сумма означает то, что безутешной семье Захарова не важны деньги, главное – это наказать по всей строгости Ефремова, который отправил на тот свет их кормильца. Маргарита Захарова назвала актера убийцей, а сын – попросил суд о самом суровом наказании для Заслуженного артиста.

Напомним, резонансное ДТП случилось 8 июня в центре Москвы. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб въехал в фургон 57-летнего Сергея Захарова. В больнице водитель скончался от полученных травм.