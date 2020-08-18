Праздник с шиком: Стас Михайлов отметил день рождения младшей дочери на яхте

Для полноценного празднования 11-летия дочери, звезда шансона снял яхту. Судя по всему, певец находится не в России. По слухам, в честь дня рождения любимой Иванки, так называют девочку в семье, Стас улетел в Италию.

Только вот сам Михайлов свое местоположение официально не афиширует. Видео и фото с вечеринки на яхте выложила в свой Instagram жена певца, Инна Михайлова и ее дочь от первого брака Ева.

Появившиеся кадры визуально подтверди, что праздник явно удался. На отдых Михайлов улетел со всей семьей: женой Инной, падчерицей Евой и двумя дочерьми: Иванной и Машей.

Мама 11-летней дочери Михайлова поздравила дочь милым видео.

А сама Иванна наслаждается отдыхом с родителями.