Барак Обама поделился песнями, которые скрасили ему трудное лето 2020-го

Экс-президент Америки Барак Обама поделился в Twitter списком песен, которые понравились ему этим летом, в том числе и новинок музыкальных чартов. Темнокожий политик рассказал, что в последние месяцы много времени проводит с семьей (в том числе и на самоизоляции), поэтому у него появилось больше времени на прослушивание музыки.

Итак, в летнем плейлисте в Обамы оказались My future от Билли Айлиш, дуэт Рианны и Дрейка Work, популярный в TikTok ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и Бейонсе. 59-летний мужчина любит развлечь себя Бобом Марли, Стиви Уандером, Бобом Диланом и Билли Холидей.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

